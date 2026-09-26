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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 26 September 2026 | 23.50 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Besok Minggu 27 September 2026: Berani Membuka Diri pada Perubahan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Besok, Aquarius perlu berusaha menemukan alasan untuk tetap tersenyum meskipun ada beberapa keadaan yang terasa kurang mudah untuk dihadapi.

Tidak semua persoalan harus diselesaikan dalam satu waktu karena memberikan ruang kepada diri sendiri untuk bernapas dapat membantu pikiran menjadi lebih tenang.

Minggu, 27 September 2026 juga membawa perhatian pada kehidupan asmara, keuangan, pekerjaan, kesehatan, serta kesempatan untuk menikmati waktu bersama teman.

Dalam urusan asmara, masalah yang selama ini hanya dipendam sebaiknya mulai dibicarakan secara terbuka agar tidak berkembang menjadi jarak dalam hubungan.

Sementara itu, kondisi finansial meminta Aquarius untuk mempercayai pertimbangan pribadi tanpa terburu-buru mengambil keputusan.

Di bidang karier, semangat yang tinggi dapat membantu Aquarius menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efektif selama setiap tugas dikerjakan secara bertahap.

Kesehatan juga menjadi perhatian karena latihan yang membangun kekuatan, seperti latihan beban, yoga, atau Pilates, dapat menjadi pilihan aktivitas yang menyenangkan. 

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Aquarius untuk Minggu, 27 September 2026.

Editor: Novia Tri Astuti
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