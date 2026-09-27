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Dhiaz Asihing Pamartany
Minggu, 27 September 2026 | 22.22 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 28 September 2026: Target Tercapai, Karier dan Keuangan Makin Stabil

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn 28 September 2026 membawa suasana yang cukup positif. Hari ini dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai tugas dan mengejar target yang telah ditetapkan.

Capricorn juga memiliki kesempatan untuk berkembang dan mencapai tujuan melalui usaha yang dilakukan dengan konsisten.

Selain itu, Capricorn diperkirakan mampu berpikir dengan tenang sebelum mengambil keputusan.

Sikap yang tidak terburu-buru akan membantu dalam menentukan langkah yang tepat, baik dalam pekerjaan maupun urusan keuangan. Hubungan dengan pasangan juga menunjukkan suasana yang menyenangkan.

Inilah ramalan lengkap zodiak Capricorn mulai dari karier, cinta, keuangan hingga kesehatan yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam pekerjaan, Capricorn berpeluang menyelesaikan tugas tepat waktu. Hasil kerja yang baik juga dapat memperoleh pengakuan dari atasan.

Kemampuan menghasilkan pekerjaan berkualitas menjadi salah satu hal yang mendukung perkembangan Capricorn di lingkungan profesional. Pertahankan fokus dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

2. Cinta

Hubungan asmara Capricorn dipenuhi suasana yang hangat. Berbicara dengan pasangan dapat memberikan kebahagiaan dan membuat hubungan semakin dekat.

Capricorn juga memiliki lebih banyak waktu untuk dihabiskan bersama orang terkasih. Manfaatkan kesempatan tersebut untuk membangun komunikasi dan menciptakan momen menyenangkan.

3. Keuangan

Kondisi keuangan Capricorn berada dalam keadaan yang cukup nyaman. Situasi ini memberikan ruang untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan finansial.

Tetap pertimbangkan setiap pilihan dengan matang agar keputusan yang dibuat dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.

4. Kesehatan

Editor: Novia Tri Astuti
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