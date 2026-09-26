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Dhiaz Asihing Pamartany
Sabtu, 26 September 2026 | 16.43 WIB

Ramalan Zodiak Leo Mingguan 28 September hingga 3 Oktober 2026: Tekanan Kerja Meningkat

Ilustrasi zodiak Leo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Leo 28 September–3 Oktober 2026 menunjukkan pekan yang membutuhkan pengelolaan emosi dan kesabaran.

Tekanan dari berbagai urusan dapat membuat Leo merasa lelah, kecewa atau kehilangan semangat. Kondisi tersebut sebaiknya tidak dibiarkan berlarut-larut.

Luangkan waktu untuk beristirahat dan melakukan kegiatan sederhana yang dapat membantu pikiran menjadi lebih tenang.

Selain pekerjaan yang cukup menguras energi, hubungan dengan pasangan juga perlu mendapat perhatian. Kesalahpahaman dalam komunikasi dapat membuat hubungan terasa kurang nyaman.

Leo juga disarankan lebih berhati-hati menggunakan uang dan memperhatikan kondisi tubuh.

Berikut ramalan Leo minggu ini untuk aspek karier, cinta, keuangan dan kesehatan yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Pekerjaan mungkin belum memberikan kepuasan seperti yang diharapkan. Beban kerja yang berlebihan dapat membuat Leo merasa khawatir dan sulit menikmati aktivitas sehari-hari.

Usahakan menyelesaikan pekerjaan berdasarkan prioritas dan jangan memaksakan diri ketika tubuh dan pikiran membutuhkan istirahat.

2. Cinta

Komunikasi dengan pasangan berpotensi menghadapi hambatan. Perbedaan cara menyampaikan atau memahami sesuatu dapat memicu kesalahpahaman.

Leo perlu bersikap lebih fleksibel dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Memberikan ruang untuk saling mendengarkan dapat membantu menjaga hubungan tetap harmonis.

3. Keuangan

Kondisi keuangan perlu diperhatikan karena terdapat kemungkinan kehilangan uang atau pengeluaran yang tidak direncanakan.

Gunakan dana yang tersedia secara bijaksana dan hindari pembelian yang tidak terlalu diperlukan. Periksa kembali setiap transaksi agar pengeluaran tetap terkendali.

Editor: Novia Tri Astuti
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