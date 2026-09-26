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Dhiaz Asihing Pamartany
Sabtu, 26 September 2026 | 16.30 WIB

Ramalan Zodiak Mingguan Aries 28 September hingga 3 Oktober 2026: Karier Belum Sesuai Harapan

Ilustrasi Aries (Magnific/macrovector_official) - Image

Ilustrasi Aries (Magnific/macrovector_official)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Aries 28 September–3 Oktober 2026 membawa sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian.

Usaha yang sudah dilakukan belum tentu langsung membuahkan hasil, sementara pengeluaran yang meningkat dapat membuat Aries harus lebih cermat mengatur keuangan.

Di sisi lain, hubungan asmara juga membutuhkan pengendalian emosi agar perbedaan dengan pasangan tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Pekan ini bukan hanya tentang mengejar hasil, tetapi juga menjadi waktu bagi Aries untuk mengambil jeda dan menenangkan pikiran.

Ketika berbagai urusan terasa kurang berjalan sesuai harapan, aktivitas spiritual seperti mendengarkan ceramah atau kajian keagamaan dapat memberikan ketenangan dan rasa puas.

Berikut ramalan Aries minggu ini untuk mengetahui gambaran karier, cinta, keuangan dan kesehatan yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam pekerjaan, Aries mungkin merasa usaha yang dilakukan belum mendapatkan apresiasi yang layak. Kinerja yang sudah diberikan berpotensi belum memperoleh pengakuan dari atasan maupun rekan kerja.

Kondisi tersebut sebaiknya tidak membuat Aries kehilangan semangat. Tetap fokus menyelesaikan tanggung jawab dan hindari konflik yang tidak diperlukan di lingkungan kerja.

2. Cinta

Hubungan asmara membutuhkan perhatian lebih selama pekan ini. Aries mungkin lebih mudah terbawa ego ketika menghadapi perbedaan pendapat dengan pasangan.

Jika tidak dikendalikan, sikap tersebut dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan. Cobalah mendengarkan pasangan dan menyelesaikan masalah melalui komunikasi yang tenang.

3. Keuangan

Keuangan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Arus pemasukan mungkin belum cukup untuk menutupi seluruh kebutuhan karena pengeluaran yang meningkat.

Aries sebaiknya menyusun kembali skala prioritas dan membatasi pengeluaran yang kurang penting agar kondisi finansial tetap terkendali.

Editor: Novia Tri Astuti
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