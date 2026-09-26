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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 26 September 2026 | 15.50 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Sabtu, 26 September 2026: Jaga Kepercayaan dan Ruang Pribadi

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Aquarius pada Sabtu, 26 September 2026 membutuhkan keseimbangan antara keinginan untuk dekat dengan pasangan dan kebutuhan untuk tetap memiliki ruang pribadi.

Keinginan mengetahui aktivitas pasangan secara terus-menerus mungkin muncul ketika Aquarius sedang merasa khawatir atau membutuhkan kepastian.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Aquarius pada Sabtu, 26 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Namun, perhatian yang diberikan secara berlebihan dapat membuat pasangan merasa kurang leluasa menjalani kehidupan pribadinya.

Memberikan kebebasan kepada pasangan bukan berarti mengurangi rasa sayang atau menunjukkan bahwa hubungan mulai kehilangan arti.

Justru, ruang yang sehat dapat membantu masing-masing pihak tetap menjalankan aktivitas pribadi tanpa merasa dikendalikan.

Bagi Aquarius yang sudah memiliki pasangan, membangun rasa percaya dapat menjadi bagian penting untuk menjaga hubungan tetap nyaman.

Komunikasi memang diperlukan, tetapi tidak semua aktivitas pasangan harus ditanyakan secara terus-menerus.

Editor: Novia Tri Astuti
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