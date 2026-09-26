Ramalan Zodiak Aries 26 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific)
JawaPos.com - Zodiak aries mungkin harus berperan sebagai perawat hari ini. Pasangan mungkin merasa tidak enak badan, dan aries harus menghabiskan banyak energi untuk mencoba membuatnya merasa lebih baik.
Jangan berlebihan karena mungkin ada faktor psikologis yang berperan. Pasangan aries mungkin cemburu dengan perhatian yang diberikan kepada keluarga dan teman-teman. Bersikaplah perhatian, tetapi dalam batas yang wajar.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Sabtu, 26 September 2026.
Aries (21 Maret – 19 April)
Zodiak aries perlu mundur sejenak dan mencari tahu apa yang diinginkan dari hubungan asmara sebelum menjalinnya. Terkait karir, asah keterampilan profesional agar aries mampu bekerja secara mandiri dan meraih reputasi baik.
Sementara itu, lakukan meditasi agar tetap tenang dan memiliki sistem kekebalan tubuh yang kuat. Terkait keuangan, aries disarankan untuk berhati-hati serta waspada sebelum berinvestasi.
Cinta Aries
Pesona aries mampu menarik seseorang, tetapi aries tampaknya tidak mampu merespons dengan tepat. Mungkin, aries perlu mundur beberapa langkah dan mencari tahu apa yang diinginkan dari hubungan asmara sebelum menjalinnya. Aries mungkin tidak tahu cara menangani hubungan jika pikiran tidak jernih saat memulainya.
Karir Aries
Cobalah memperoleh keterampilan profesional yang relevan agar mampu bekerja secara mandiri dan meraih reputasi yang baik. Gunakan pikiranmu yang aktif dan kreatif, serta serta ide-ide yang tidak konvensional untuk maju.
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Jawa Pos
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