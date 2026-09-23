Punya Hoki Besar, 6 Shio Ini Disebut Berpeluang Menikmati Hidup Makmur

shio penuh hoki yang ini siap berlimpah rezeki dan hidup kaya. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, karakter dan peruntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya.

Sejumlah shio bahkan dipercaya memiliki karakter yang mendukung datangnya keberuntungan, mulai dari kecerdikan dalam melihat peluang, kegigihan bekerja, hingga kemampuan membangun relasi.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang disebut memiliki hoki besar serta berpeluang memperoleh kelimpahan rezeki. Berikut karakter masing-masing shio tersebut:

1. Shio Tikus Shio Tikus dikenal sebagai pribadi yang mudah beradaptasi dan mampu membawa diri dalam berbagai lingkungan. Mereka juga digambarkan memiliki pembawaan yang menyenangkan sehingga mudah mencairkan suasana ketika berada di tengah banyak orang.

Kepercayaan diri menjadi salah satu karakter yang menonjol. Ketika harus menentukan pilihan, mereka cenderung memiliki tujuan yang jelas dan berusaha mengambil langkah yang dianggap paling tepat.

Ambisi yang kuat juga membuat Shio Tikus tidak mudah puas dengan keadaan. Mereka dapat memanfaatkan kecerdasan serta hubungan sosial yang dimiliki untuk membuka berbagai kesempatan.

Dalam urusan finansial, Shio Tikus dipercaya cukup cermat mengelola penghasilan. Kemampuan membaca peluang membuat mereka dianggap memiliki potensi untuk memperoleh keuntungan, terutama ketika menjalankan usaha.

2. Shio Kerbau Shio Kerbau identik dengan sifat pekerja keras, tekun, dan memiliki kemauan yang kuat. Mereka tidak terbiasa mengandalkan keberuntungan semata karena lebih percaya pada proses panjang dan usaha yang konsisten.

Kejujuran serta kesetiaan juga menjadi karakter yang sering dikaitkan dengan shio ini. Dalam kehidupan sehari-hari, keluarga dan pekerjaan biasanya menjadi dua hal yang mendapat perhatian besar.

Shio Kerbau cenderung tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain. Sebelum bertindak, mereka dapat menyusun rencana dengan hati-hati dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan.

Kegigihan tersebut dipercaya dapat membantu mereka mencapai hasil yang diinginkan. Dalam bisnis maupun pekerjaan, konsistensi menjadi modal utama untuk membangun kondisi finansial yang lebih baik.

3. Shio Naga Dalam astrologi Tionghoa, Naga merupakan salah satu simbol yang kuat dan kerap dikaitkan dengan keberuntungan serta kemakmuran.