Punya Daya Tarik Rezeki, 6 Weton Ini Disebut Berpeluang Cepat Hidup Makmur

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari dan pasaran kelahiran yang sejak lama dikaitkan dengan karakter serta perjalanan kehidupan seseorang.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, sejumlah weton bahkan dianggap mempunyai peruntungan yang baik dalam urusan rezeki. Pemiliknya dipercaya lebih mudah menemukan peluang, membangun hubungan, dan mengembangkan usaha.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, beberapa kombinasi hari dan pasaran disebut memiliki karakter yang dikenal sebagai “basah rezeki”. Mereka dipercaya memiliki kemampuan membaca kesempatan serta memperoleh dukungan dari lingkungan ketika menjalankan usaha.

Berikut enam weton yang dalam Primbon Jawa dikaitkan dengan kelancaran rezeki dan peluang mencapai kemapanan:

1. Senin Pahing – Rezeki dari Relasi dan Kepercayaan Senin Pahing dipercaya mempunyai kemampuan sosial yang cukup kuat. Orang yang lahir pada weton ini digambarkan mudah berkomunikasi, mampu menyesuaikan diri, dan relatif mudah membangun hubungan dengan orang lain.

Karakter tersebut dianggap dapat menjadi modal dalam dunia usaha. Relasi yang luas dapat membuka kesempatan kerja sama, mendapatkan kepercayaan, maupun menemukan peluang baru.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, pemilik weton Senin Pahing juga disebut dapat memperoleh kesempatan besar melalui jaringan yang telah dibangun. Tawaran bisnis maupun kerja sama menjadi salah satu bentuk peluang yang dipercaya dapat mempercepat perjalanan finansial mereka.

2. Rabu Kliwon – Mengandalkan Perhitungan dan Strategi Rabu Kliwon sering dikaitkan dengan karakter yang cermat dan mampu berpikir sebelum mengambil keputusan. Mereka dipercaya tidak mudah bertindak secara terburu-buru ketika menghadapi persoalan penting.

Kemampuan menganalisis keadaan tersebut dianggap berguna ketika mereka terjun ke dunia bisnis. Mereka dapat mencermati perubahan dan mempertimbangkan risiko sebelum menentukan langkah.