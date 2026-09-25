Tak Perlu ke Restoran, Begini Cara Bikin Nasi Goreng ala Solaria di Rumah

JawaPos.com - Nasi goreng ala Solaria dikenal dengan rasa gurih dan aroma khas yang membuatnya mudah disukai. Menariknya, cita rasa tersebut dapat dibuat sendiri di rumah dengan bantuan bumbu dasar yang praktis.

Bumbu ini tidak hanya bisa digunakan untuk nasi goreng. Persediaannya juga dapat dimanfaatkan sebagai penyedap untuk berbagai hidangan lain, seperti mi goreng, kwetiau, maupun tumisan. Dengan begitu, memasak menu bercita rasa restoran di rumah bisa menjadi lebih mudah dan ekonomis.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep bumbu dasar yang dapat digunakan untuk membuat nasi goreng ala Solaria lengkap dengan bahan dan cara memasaknya.

Bahan Bumbu Halus 75 gram bawang putih

60 gram bawang merah

7 ekor udang kupas

3 batang daun bawang, ambil bagian putihnya

Bahan Tambahan Bumbu 4 sdm saus tiram

3 sdm kecap ikan

2 sdm kecap asin

1 sdm minyak wijen

1 sdm margarin

¾ sdt merica

100 ml minyak

Bahan Nasi Goreng 400 gram nasi putih

2 butir telur

4 buah cabai rawit merah

1 buah cabai merah

2 buah bakso ikan

2 batang daun bawang, ambil bagian hijaunya

50 gram paha ayam fillet

2 sdm minyak

2–3 sdm bumbu dasar

½ sdt gula pasir

½ sdt penyedap

1 sdm kecap manis

Untuk marinasi ayam, siapkan ⅛ sdt garam, ⅛ sdt merica, dan ½ sdt tepung maizena.

Pelengkap Acar timun

Cara Membuat Bumbu Dasar Pertama, masukkan bawang putih, bawang merah, bagian putih daun bawang, dan udang kupas ke dalam blender. Haluskan seluruh bahan hingga menjadi bumbu yang lembut.

Panaskan minyak dalam wajan, kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Tambahkan merica dan tumis menggunakan api sedang cenderung kecil sampai bumbu mengeluarkan aroma harum.

Berikutnya, masukkan saus tiram, kecap ikan, kecap asin, serta minyak wijen. Aduk sampai tercampur rata, kemudian tambahkan margarin. Masak sebentar hingga semua bahan menyatu.

Setelah matang, pindahkan bumbu ke dalam wadah tertutup yang tahan panas. Bumbu dasar tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan saat membuat nasi goreng atau menu lainnya.

Cara Membuat Nasi Goreng Iris cabai merah, cabai rawit, daun bawang bagian hijau, bakso ikan, dan ayam fillet. Sebelum dimasak, campurkan ayam dengan garam, merica, dan tepung maizena. Aduk hingga seluruh permukaannya terlapisi secara merata.