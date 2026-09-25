Tak Perlu ke Restoran, Begini Cara Bikin Nasi Goreng ala Solaria di Rumah

Resep Bumbu untuk Nasi Goreng yang Enak. (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com - Nasi goreng ala Solaria dikenal dengan rasa gurih dan aroma khas yang membuatnya mudah disukai. Menariknya, cita rasa tersebut dapat dibuat sendiri di rumah dengan bantuan bumbu dasar yang praktis.
Bumbu ini tidak hanya bisa digunakan untuk nasi goreng. Persediaannya juga dapat dimanfaatkan sebagai penyedap untuk berbagai hidangan lain, seperti mi goreng, kwetiau, maupun tumisan. Dengan begitu, memasak menu bercita rasa restoran di rumah bisa menjadi lebih mudah dan ekonomis.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep bumbu dasar yang dapat digunakan untuk membuat nasi goreng ala Solaria lengkap dengan bahan dan cara memasaknya.
75 gram bawang putih
60 gram bawang merah
7 ekor udang kupas
3 batang daun bawang, ambil bagian putihnya
4 sdm saus tiram
3 sdm kecap ikan
2 sdm kecap asin
1 sdm minyak wijen
1 sdm margarin
¾ sdt merica
100 ml minyak
400 gram nasi putih
2 butir telur
4 buah cabai rawit merah
1 buah cabai merah
2 buah bakso ikan
2 batang daun bawang, ambil bagian hijaunya
50 gram paha ayam fillet
2 sdm minyak
2–3 sdm bumbu dasar
½ sdt gula pasir
½ sdt penyedap
1 sdm kecap manis
Untuk marinasi ayam, siapkan ⅛ sdt garam, ⅛ sdt merica, dan ½ sdt tepung maizena.
Acar timun
Pertama, masukkan bawang putih, bawang merah, bagian putih daun bawang, dan udang kupas ke dalam blender. Haluskan seluruh bahan hingga menjadi bumbu yang lembut.
Panaskan minyak dalam wajan, kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Tambahkan merica dan tumis menggunakan api sedang cenderung kecil sampai bumbu mengeluarkan aroma harum.
Berikutnya, masukkan saus tiram, kecap ikan, kecap asin, serta minyak wijen. Aduk sampai tercampur rata, kemudian tambahkan margarin. Masak sebentar hingga semua bahan menyatu.
Setelah matang, pindahkan bumbu ke dalam wadah tertutup yang tahan panas. Bumbu dasar tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan saat membuat nasi goreng atau menu lainnya.
Iris cabai merah, cabai rawit, daun bawang bagian hijau, bakso ikan, dan ayam fillet. Sebelum dimasak, campurkan ayam dengan garam, merica, dan tepung maizena. Aduk hingga seluruh permukaannya terlapisi secara merata.
Panaskan minyak di wajan, kemudian masukkan telur dan orak-arik sebentar. Tambahkan ayam serta bakso ikan, lalu tumis hingga matang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan
Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022