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Irfan Ferdiansyah
Jumat, 25 September 2026 | 23.14 WIB

Harta Terus Mengalir, 7 Shio Ini Disebut Punya Jalan Rezeki yang Istimewa

seseorang yang hartanya tak tergerus zaman./Freepik/Julekha - Image

seseorang yang hartanya tak tergerus zaman./Freepik/Julekha

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, shio kerap digunakan untuk menggambarkan karakter, keberuntungan, serta perjalanan kehidupan seseorang. Setiap shio dipercaya mempunyai keunikan masing-masing, termasuk dalam hal pekerjaan dan kondisi finansial.

Ada shio yang dikenal karena keberanian, ada yang lebih menonjol dalam kecerdasan dan strategi, sementara sebagian lainnya dipercaya memiliki keberuntungan yang kuat dalam urusan materi.

Menurut kepercayaan tradisional, karakter tersebut dapat menjadi salah satu gambaran mengenai cara seseorang memperoleh dan mempertahankan kemakmuran. Bahkan, beberapa shio diyakini memiliki potensi untuk membangun kekayaan yang dapat dinikmati dalam waktu panjang.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang dalam kepercayaan astrologi Tiongkok disebut memperoleh berkah Dewa Langit sehingga memiliki jalan rezeki yang melimpah. Berikut karakter dan pelajaran finansial yang dikaitkan dengan masing-masing shio.

1. Shio Naga

Naga menjadi salah satu simbol penting dalam budaya Tiongkok dan sering dikaitkan dengan kekuatan, kehormatan, serta kepemimpinan.

Orang yang memiliki Shio Naga dipercaya mempunyai rasa percaya diri dan visi yang besar. Mereka cenderung berani mengejar kesempatan dan menciptakan peluang sendiri ketika melihat sesuatu yang menjanjikan.

Dalam urusan finansial, karakter tersebut dipercaya dapat membantu Naga mengembangkan sumber penghasilan. Namun, keberanian tetap perlu disertai perencanaan agar peluang yang datang dapat dimanfaatkan secara bijaksana.

2. Shio Tikus

Shio Tikus digambarkan sebagai pribadi yang cermat dan pandai membaca keadaan. Mereka dikenal mampu mengatur sumber daya dengan baik dan tidak mudah melewatkan kesempatan yang berpotensi memberikan keuntungan.

Kemampuan menabung serta mengelola pengeluaran menjadi karakter yang sering dikaitkan dengan shio ini. Dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten, kekayaan dipercaya dapat terkumpul secara perlahan.

Pelajaran yang dapat diambil adalah pentingnya perencanaan finansial. Jumlah kecil yang dikelola dengan disiplin dapat menjadi lebih berarti dalam jangka panjang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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