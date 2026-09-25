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Rabbany Wanadriani
Jumat, 25 September 2026 | 23.09 WIB

6 Zodiak yang Pandai Bersosialisasi, Pesonanya Bikin Orang Betah

ilustrasi zodiak yang karismatik. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak yang karismatik. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Ada orang yang mampu membuat suasana menjadi lebih hidup hanya dengan kehadirannya. Mereka biasanya memiliki cara berkomunikasi yang menyenangkan, mudah bergaul, dan mampu membuat orang di sekitarnya merasa nyaman.

Dalam astrologi, karakter tersebut sering dikaitkan dengan beberapa zodiak yang dianggap mempunyai daya tarik sosial lebih kuat. Mereka disebut memiliki perpaduan antara rasa percaya diri, keramahan, kemampuan berkomunikasi, dan kepekaan terhadap orang lain.

Dilansir dari Economic Times, berikut enam zodiak yang dalam astrologi dikenal memiliki sifat karismatik dan ramah serta mudah meninggalkan kesan ketika berada di lingkungan sosial.

1. Leo

Leo sering digambarkan sebagai pribadi yang percaya diri, hangat, dan penuh energi. Kehadiran mereka disebut mudah mencuri perhatian tanpa harus berusaha terlalu keras.

Mereka juga dikenal senang berinteraksi dengan banyak orang dan memiliki sifat murah hati. Ketika berada dalam sebuah pertemuan, menjadi tuan rumah, atau memimpin kelompok, Leo biasanya mampu menunjukkan sisi percaya dirinya.

Kombinasi keberanian dan keramahan tersebut membuat Leo dianggap memiliki daya tarik yang kuat dalam berbagai situasi sosial.

2. Sagitarius

Sagitarius dikenal sebagai sosok optimistis, terbuka, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka biasanya senang berbagi cerita mengenai pengalaman maupun berbagai hal menarik yang ditemuinya.

Selera humor menjadi salah satu karakter yang membuat mereka mudah mencairkan suasana. Mereka juga tidak terlalu canggung ketika harus berkenalan dengan orang baru.

Kegemaran menjelajahi tempat, budaya, serta gagasan baru membuat percakapan dengan Sagitarius dianggap tidak mudah membosankan.

3. Gemini

Gemini sering digambarkan sebagai pribadi yang komunikatif dan mudah beradaptasi. Mereka dapat menyesuaikan diri dengan berbagai jenis lingkungan dan karakter orang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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