Lebih Menyukai Kesendirian daripada Bersosialisasi? Ini Tanda Halus dari 7 Ciri Unik Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menikmati kesendirian./Magnific/freepik
JawaPos.com - Di tengah budaya yang sering memuji orang yang aktif bersosialisasi, menyukai waktu sendiri kadang dipandang sebagai sesuatu yang aneh.
Padahal, menurut psikologi, kebutuhan untuk menikmati kesendirian bukanlah tanda bahwa seseorang antisosial atau tidak mampu bergaul. Sebaliknya, kecenderungan ini justru dapat mencerminkan sejumlah karakteristik yang unik dan positif.
Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang nyaman dengan kesendirian memiliki cara berpikir, mengelola emosi, dan memandang kehidupan yang berbeda dari kebanyakan orang. Mereka tidak selalu menghindari orang lain, tetapi lebih selektif dalam memilih interaksi yang benar-benar bermakna.
Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh ciri unik yang sering dimiliki oleh orang yang lebih menyukai kesendirian dibandingkan terus-menerus bersosialisasi, menurut psikologi.
1. Memiliki Kesadaran Diri yang Tinggi
Salah satu ciri paling menonjol dari orang yang menikmati kesendirian adalah tingkat kesadaran diri atau self-awareness yang tinggi. Saat sendirian, seseorang memiliki lebih banyak kesempatan untuk memahami pikiran, perasaan, dan tujuan hidupnya.
Psikologi menjelaskan bahwa refleksi diri membantu seseorang mengenali kekuatan dan kelemahan mereka dengan lebih objektif. Karena itulah, orang yang nyaman dengan kesendirian cenderung lebih mengenal siapa dirinya sebenarnya.
Mereka tidak membutuhkan validasi terus-menerus dari lingkungan karena sudah memiliki pemahaman yang cukup tentang diri sendiri.
2. Lebih Selektif dalam Membangun Hubungan
Tidak semua orang yang suka menyendiri tidak menyukai pertemanan. Sebaliknya, mereka biasanya sangat menghargai hubungan yang berkualitas.
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