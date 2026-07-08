Pemkot Surabaya Jemput Bola, Puluhan Titik Parkir Belum Digital Siap Didatangi

JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya jemput bola menyosialisasikan parkir digital kepada pengelola dan juru parkir (jukir) di puluhan titik yang belum menerapkan sistem tersebut.

Sosialisasi dilakukan Satpol PP Kota Surabaya bersama Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP), dan unsur TNI-Polri.

Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kota Surabaya, Rizal Zainal Arifin, mengatakan kegiatan ini adalah tindak lanjut atas permohonan bantib dari Bapenda untuk mendukung percepatan parkir digital.

“Kami melaksanakan kegiatan bersama petugas gabungan berdasarkan permohonan dari Bapenda. Sebanyak tujuh lokasi kami datangi untuk memberikan sosialisasi terkait penerapan parkir digital," kata Rizal, Rabu (8/7).

Pada tahap awal, ia menurutkan dari total 38 titik parkir belum digital yang diajukan Bapenda Surabaya untuk dilakukan pendampingan, tujuh titik di antaranya sudah disosialisasikan oleh Pemkot Surabaya.

"Masih ada 31 titik yang akan kami datangi. Harapannya, seluruh penyelenggara parkir swasta dapat mematuhi ketentuan parkir digital sehingga penerapannya dapat berjalan optimal di seluruh wilayah Surabaya," imbuhnya.

Selain memberikan sosialisasi, tim gabungan juga memfasilitasi pendaftaran parkir digital di lokasi. Pengelola yang belum bergabung dapat langsung mengurus administrasi dengan pendampingan petugas dari Bapenda.