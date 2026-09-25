Hoki Meningkat, 5 Weton Ini Disebut Berpeluang Mengalami Perubahan Finansial

weton yang langsung ngebut jadi orang kaya baru dan hoki tak terbendung./Freepik.
JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kerap digunakan untuk menggambarkan karakter serta peruntungan seseorang berdasarkan perpaduan hari lahir dan pasaran.
Sebagian masyarakat meyakini bahwa kombinasi tertentu memiliki perhitungan neptu yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk rezeki dan perjalanan finansial.
Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat lima weton yang disebut memiliki peruntungan baik dan berpeluang mengalami perubahan dalam urusan rezeki. Ramalan tersebut menggambarkan sejumlah kesempatan yang dapat muncul melalui kerja, usaha, maupun peluang yang tidak disangka sebelumnya.
Berikut lima weton yang dimaksud:
Senin Legi memiliki neptu 9, yang berasal dari nilai hari Senin sebesar 4 dan pasaran Legi sebesar 5. Dalam perhitungan Primbon Jawa, kombinasi tersebut kerap dikaitkan dengan karakter yang sederhana tetapi memiliki ketekunan dalam menjalani kehidupan.
Pemilik weton ini biasanya digambarkan tidak terlalu suka mencari perhatian. Mereka lebih memilih bekerja secara konsisten dan membiarkan hasil yang berbicara.
Dalam ramalan yang menjadi sumber artikel, Senin Legi disebut sedang berada dalam periode yang membuka peluang rezeki. Kesempatan tersebut dapat berupa proyek baru, peningkatan posisi dalam pekerjaan, memperoleh pemasukan tambahan, atau terbantu dalam menyelesaikan persoalan keuangan.
Kamis Pahing mempunyai neptu 17, hasil penjumlahan nilai Kamis sebesar 8 dan Pahing sebesar 9. Angka tersebut termasuk tinggi dalam perhitungan weton Jawa.
Sosok Kamis Pahing sering digambarkan memiliki intuisi kuat dan kemampuan membaca keadaan sebelum menentukan langkah. Karakter tersebut membuat mereka disebut cukup peka dalam melihat kesempatan yang tersedia.
Dalam ramalan tersebut, periode ini digambarkan sebagai masa ketika usaha yang telah dilakukan sebelumnya mulai menunjukkan hasil. Peluang finansial dapat datang dari pekerjaan, bisnis, investasi, maupun bidang lain yang sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan
Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022