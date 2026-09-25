Hoki Meningkat, 5 Weton Ini Disebut Berpeluang Mengalami Perubahan Finansial

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kerap digunakan untuk menggambarkan karakter serta peruntungan seseorang berdasarkan perpaduan hari lahir dan pasaran.

Sebagian masyarakat meyakini bahwa kombinasi tertentu memiliki perhitungan neptu yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk rezeki dan perjalanan finansial.

Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat lima weton yang disebut memiliki peruntungan baik dan berpeluang mengalami perubahan dalam urusan rezeki. Ramalan tersebut menggambarkan sejumlah kesempatan yang dapat muncul melalui kerja, usaha, maupun peluang yang tidak disangka sebelumnya.

Berikut lima weton yang dimaksud:

1. Senin Legi Senin Legi memiliki neptu 9, yang berasal dari nilai hari Senin sebesar 4 dan pasaran Legi sebesar 5. Dalam perhitungan Primbon Jawa, kombinasi tersebut kerap dikaitkan dengan karakter yang sederhana tetapi memiliki ketekunan dalam menjalani kehidupan.

Pemilik weton ini biasanya digambarkan tidak terlalu suka mencari perhatian. Mereka lebih memilih bekerja secara konsisten dan membiarkan hasil yang berbicara.

Dalam ramalan yang menjadi sumber artikel, Senin Legi disebut sedang berada dalam periode yang membuka peluang rezeki. Kesempatan tersebut dapat berupa proyek baru, peningkatan posisi dalam pekerjaan, memperoleh pemasukan tambahan, atau terbantu dalam menyelesaikan persoalan keuangan.

2. Kamis Pahing Kamis Pahing mempunyai neptu 17, hasil penjumlahan nilai Kamis sebesar 8 dan Pahing sebesar 9. Angka tersebut termasuk tinggi dalam perhitungan weton Jawa.

Sosok Kamis Pahing sering digambarkan memiliki intuisi kuat dan kemampuan membaca keadaan sebelum menentukan langkah. Karakter tersebut membuat mereka disebut cukup peka dalam melihat kesempatan yang tersedia.