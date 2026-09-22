Hoki Datang Bertubi-tubi, 5 Weton Ini Konon Bakal Rasakan Perubahan Finansial

JawaPos.com – Dalam tradisi primbon Jawa, weton kerap dikaitkan dengan karakter serta perjalanan hidup seseorang. Salah satu hal yang sering menjadi pembahasan adalah keberuntungan dan rezeki yang dipercaya memiliki kaitan dengan weton kelahiran.

Sejumlah weton bahkan disebut mempunyai potensi hoki yang kuat. Dalam kepercayaan tersebut, orang yang memiliki weton tertentu diyakini dapat menemukan peluang besar setelah melewati berbagai proses dan pengalaman dalam kehidupannya.

Rezeki yang dimaksud tidak selalu berupa uang secara langsung. Kesempatan usaha, pekerjaan, peningkatan karier, terbebas dari persoalan finansial, hingga datangnya peluang yang tidak terduga juga kerap dikaitkan dengan keberuntungan.

Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat lima weton yang disebut memiliki peluang mendapatkan hoki dan rezeki besar. Berikut daftarnya:

1. Senin Legi Senin Legi memiliki neptu 9, yang berasal dari nilai hari Senin sebesar 4 dan pasaran Legi sebesar 5.

Dalam perhitungan primbon Jawa, weton ini kerap dikaitkan dengan pribadi yang sederhana, tekun, serta tidak terlalu suka mencari perhatian. Mereka disebut lebih memilih menunjukkan kemampuan melalui tindakan daripada banyak berbicara.

Sikap tersebut dipercaya dapat menjadi modal ketika menghadapi berbagai tantangan. Dalam penafsiran primbon yang dikutip sumber, Senin Legi disebut memiliki peluang memperoleh perubahan dalam urusan rezeki.

Kesempatan tersebut dapat hadir dalam berbagai bentuk, misalnya proyek baru, perkembangan usaha, peningkatan posisi pekerjaan, atau kondisi keuangan yang perlahan menjadi lebih baik.

2. Kamis Pahing Kamis Pahing mempunyai neptu 17, hasil penjumlahan nilai Kamis yang berjumlah 8 dan Pahing yang bernilai 9.