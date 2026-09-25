Pintu Rezeki Terbuka Lebar, 12 Weton Ini Disebut Bakal Beruntung di Akhir September

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran mengenai datangnya keberuntungan. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran tersebut masih dipercaya oleh sebagian masyarakat hingga kini.

Menjelang penghujung September, sejumlah weton disebut memiliki peluang mendapatkan kelancaran rezeki. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, periode tersebut dianggap dapat menjadi momentum bagi beberapa orang untuk memperoleh hasil dari usaha yang telah dilakukan sebelumnya.

Dikutip dari akun YouTube TITEN KEJAWEN, terdapat 12 weton yang disebut bakal mendapat sambutan rezeki pada akhir September. Ramalan tersebut menggambarkan keberuntungan dalam berbagai bentuk, mulai dari peluang pekerjaan hingga datangnya keuntungan finansial.

Berikut 12 weton yang dimaksud:

1. Senin Legi Pemilik weton Senin Legi dikenal sebagai pribadi yang tekun dan memiliki daya tahan kuat ketika menghadapi berbagai persoalan. Mereka cenderung tidak mudah menyerah meski harus melewati kegagalan berkali-kali.

Pada akhir September, rezeki disebut dapat datang dari sesuatu yang sebelumnya sempat tertunda. Bentuknya bisa berupa proyek yang kembali berjalan, mendapatkan pelanggan dalam jumlah besar, atau bonus yang datang di luar perkiraan.

2. Selasa Pahing Selasa Pahing digambarkan memiliki kecerdasan dan kepekaan dalam membaca keadaan. Kemampuan tersebut membuat mereka relatif cepat menemukan jalan keluar ketika menghadapi persoalan.

Peluang finansial bisa datang melalui koneksi baru, klien dengan nilai pekerjaan lebih besar, maupun kesempatan investasi yang dianggap menjanjikan. Kejelian dalam melihat informasi menjadi salah satu modal yang mendukung keberuntungan mereka.

3. Rabu Pon Orang yang lahir pada Rabu Pon dikenal memiliki sisi kreatif serta keberanian untuk mencoba sesuatu yang belum tentu dilakukan orang lain.