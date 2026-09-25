Ada Peluang Cuan dan Kesuksesan, 10 Weton Ini Diramal Beruntung di September

weton paling bergelimang rezeki di bulan September kata primbon jawa./Freepik.
JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kerap digunakan untuk menggambarkan berbagai karakter dan peruntungan seseorang. Salah satu hal yang sering menjadi perhatian adalah urusan rezeki berdasarkan perpaduan hari lahir dan pasaran.
Setiap weton dipercaya memiliki karakteristik serta perhitungan tertentu yang dikaitkan dengan perjalanan kehidupan. Karena itu, beberapa weton dalam ramalan tradisional disebut memiliki peluang lebih besar untuk mengalami perkembangan positif dalam urusan pekerjaan, usaha, maupun keuangan pada waktu tertentu.
Dikutip dari akun YouTube TITEN KEJAWEN, terdapat 10 weton yang disebut memiliki peruntungan rezeki cukup kuat sepanjang September menurut Primbon Jawa. Berikut daftarnya:
Senin Pahing disebut memiliki peluang finansial yang cukup menarik pada September. Dalam ramalan tersebut, pemilik weton ini berpotensi menemukan pemasukan tambahan yang sebelumnya tidak direncanakan.
Kesempatan itu bisa datang melalui pekerjaan, proyek baru, maupun peluang usaha. Kejelian membaca keadaan dan keberanian mengambil kesempatan disebut menjadi hal penting agar momentum tersebut tidak terlewat.
Selasa Legi digambarkan sebagai weton yang memiliki semangat tinggi ketika menghadapi tantangan. Pada September, peluang baru disebut dapat muncul terutama dalam pekerjaan maupun pengembangan usaha.
Ide kreatif dan kesempatan untuk memperluas sumber pendapatan juga disebut berpotensi hadir secara tidak terduga. Dukungan orang-orang di sekitar dapat menjadi salah satu faktor yang membantu pemilik weton ini menjalankan rencananya.
Rabu Pahing disebut memiliki peluang untuk memperkuat kondisi finansial pada bulan ini. Pemilik weton tersebut diramalkan lebih mudah menemukan kesempatan yang berkaitan dengan bisnis maupun pengelolaan aset.
Perencanaan yang matang menjadi hal penting agar peluang yang muncul dapat dimanfaatkan dengan baik. Selain itu, kemampuan mempertahankan fokus juga diperlukan ketika menghadapi berbagai pilihan.
Kamis Pon disebut membawa nuansa kreativitas dan inovasi dalam urusan pekerjaan maupun keuangan. Pemilik weton ini berpotensi mendapatkan inspirasi baru yang dapat dikembangkan menjadi peluang usaha.
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Jawa Pos
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