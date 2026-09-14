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Rabbany Wanadriani
Selasa, 15 September 2026 | 03.57 WIB

Rezeki Seolah Tak Ada Habisnya, Ini 6 Shio yang Dikenal Pandai Cari Cuan

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki karakter, kelebihan, dan pola keberuntungan yang berbeda. Perbedaan tersebut kerap dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, hubungan sosial, hingga kondisi finansial.

Salah satu hal yang menarik perhatian adalah anggapan bahwa beberapa shio mempunyai kemampuan lebih besar dalam melihat peluang dan membuka jalan menuju kemakmuran. Mereka digambarkan memiliki karakter yang mendukung datangnya rezeki, baik melalui kerja keras, keberanian, kecerdikan, maupun hubungan dengan orang lain.

Dilansir Naurakom, terdapat enam shio yang disebut memiliki kemampuan menarik keberuntungan finansial dan lebih mudah menemukan peluang untuk meningkatkan kekayaan. Berikut daftarnya.

1. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal sebagai pribadi yang cerdas, gesit, dan pandai membaca keadaan. Mereka mampu melihat kesempatan yang mungkin luput dari perhatian orang lain.

Kemampuan beradaptasi juga menjadi salah satu kekuatan mereka. Ketika menghadapi persoalan, pemilik shio Tikus cenderung mencari berbagai alternatif hingga menemukan solusi yang tepat.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, karakter tersebut membuat Shio Tikus sering dikaitkan dengan datangnya peluang finansial dari berbagai arah.

2. Shio Kerbau

Berbeda dengan Tikus yang mengandalkan kecerdikan, Shio Kerbau dikenal melalui ketekunan dan konsistensinya. Mereka tidak mudah menyerah ketika harus menghadapi proses panjang untuk mencapai tujuan.

Sifat pekerja keras membuat hasil yang diperoleh Shio Kerbau sering kali datang secara bertahap. Mereka lebih mengandalkan kestabilan daripada mengejar hasil secara terburu-buru.

Karena itu, shio ini kerap diasosiasikan dengan kemapanan, terutama ketika ketekunan dan dedikasinya berhasil menghasilkan perkembangan dalam karier maupun usaha.

3. Shio Macan

Keberanian menjadi salah satu karakter yang paling menonjol dari Shio Macan. Mereka memiliki rasa percaya diri dan tidak mudah mundur ketika berhadapan dengan tantangan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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