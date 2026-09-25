Ramalan Zodiak Libra Sabtu, 26 September 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, hingga Kesehatan

Ilustrasi zodiak Libra (magnific) JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra hari ini mendorong Anda untuk lebih terbuka dalam menyampaikan pikiran dan perasaan.

Transit Bulan melalui Pisces mengingatkan agar Libra tidak terus memendam hal-hal yang sebenarnya ingin disampaikan.

Selain kondisi emosional, gaya hidup juga perlu mendapat perhatian. Cobalah mengevaluasi kebiasaan sehari-hari dan lakukan perubahan yang memang dibutuhkan untuk mendukung kesehatan.

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Dalam urusan asmara, jika ada seseorang yang sedang menarik perhatian, hari ini dapat menjadi momentum untuk mulai menghubunginya.

Sementara dalam pekerjaan, rencana menjalankan bisnis sampingan, pekerjaan lepas, atau mencoba sesuatu yang berbeda berpotensi memberikan pengalaman menarik.

Libra juga mungkin mengalami pertemuan tidak terduga dengan teman lama. Momen tersebut bisa menjadi kesempatan untuk berbincang santai sekaligus mengingat kembali kenangan menyenangkan di masa lalu.

Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ramalan lengkap zodiak Libra dalam aspek cinta, keuangan, karier, hingga kesehatan.

Cinta Libra

Pengaruh Venus mendorong Libra untuk lebih berani mengambil langkah dalam kehidupan percintaan. Sedikit keberanian dapat membawa suasana yang lebih menyenangkan dalam hubungan.

Bagi Libra yang menyukai seseorang, jangan terlalu takut mengungkapkan perasaan. Pengaruh Bulan juga mendukung keterbukaan emosional, sehingga Anda dapat menyampaikan apa yang dirasakan dengan cara yang jujur.

Sementara bagi Libra yang sudah memiliki pasangan, hubungan dapat berkembang ke tahap yang lebih dekat apabila kedua pihak bersedia berbicara secara terbuka. Kejujuran dapat membantu mengurangi jarak emosional dan memperkuat rasa saling percaya.

Keuangan Libra

Dalam hal keuangan, peluang baru mungkin hadir bersamaan dengan sejumlah risiko. Karena itu, Libra sebaiknya tidak langsung mengambil keputusan hanya karena sebuah kesempatan terlihat menjanjikan.