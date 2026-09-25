Ramalan Zodiak Leo Sabtu, 26 September 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, hingga Kesehatan

JawaPos.com - Ramalan zodiak Leo hari ini mengingatkan agar tidak terburu-buru ketika sedang merasa gelisah atau ragu. Transit Bulan melalui Pisces mungkin membuat Leo menghadapi beberapa gangguan kesehatan ringan.
Namun, kondisi tersebut diperkirakan masih dapat diatasi dengan baik jika tubuh mendapatkan perhatian yang cukup.
Dalam kehidupan asmara, keterbukaan menjadi hal penting. Leo sebaiknya menyampaikan perasaan kepada pasangan secara jujur agar kesalahpahaman tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
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Sementara dalam pekerjaan, konsistensi menjadi kunci. Tetaplah menyelesaikan tugas yang sudah dimulai dan jangan mudah menyerah ketika hasil belum terlihat.
Bagi Leo yang sudah lama memikirkan perjalanan jauh, sekarang dapat menjadi waktu yang tepat untuk mulai menyusun rencana.
Cinta Leo
Pengaruh Venus membuat rasa penasaran Leo terhadap seseorang menjadi semakin kuat. Anda mungkin merasakan ketertarikan yang intens dan ingin segera mengetahui lebih banyak tentang orang tersebut.
Namun, jangan langsung menganggap rasa tertarik sebagai tanda cinta yang sebenarnya. Perasaan dapat berubah seiring waktu, terutama setelah Anda mengenal seseorang lebih dekat.
Karena itu, berikan diri sendiri kesempatan untuk mengenal orang tersebut secara perlahan. Kesabaran dapat membantu Leo memahami apakah ketertarikan tersebut benar-benar memiliki dasar yang kuat atau hanya muncul karena rasa penasaran sesaat.
Bagi Leo yang sudah memiliki pasangan, keterbukaan tetap menjadi hal penting. Jangan menyimpan perasaan terlalu lama jika ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada pasangan.
Keuangan Leo
Dalam hal keuangan, pengaruh Venus menunjukkan kemungkinan adanya hambatan atau penundaan. Meski situasi tersebut mungkin membuat Leo merasa kurang nyaman, kondisi ini tidak akan berlangsung selamanya.
Pengalaman finansial di masa lalu dapat menjadi bahan pertimbangan sebelum mengambil keputusan baru. Jangan mengabaikan pelajaran dari kesalahan sebelumnya.
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