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Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 25 September 2026 | 17.45 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 25 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Coolvector) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Coolvector)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn hari ini diprediksi berpeluang mendapatkan perkembangan positif dalam berbagai aspek kehidupan.

Kesempatan menjalin kontak baru dapat membuka jalan bagi kemajuan, sementara aktivitas sosial juga memberi ruang untuk memperluas relasi.

Kondisi pekerjaan, keluarga, keuangan, dan kesehatan turut menunjukkan suasana yang cukup baik.

Komunikasi yang fleksibel dan kemampuan menjaga keseimbangan dapat membantu Capricorn menjalani hari dengan lebih lancar.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Jumat (25/9), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, hari ini menjadi kesempatan bagi Capricorn untuk membangun sejumlah kontak baru yang bermanfaat.

Relasi tersebut dapat memberikan dukungan bagi kemajuan Anda ke depan. Anda juga berpeluang mengikuti berbagai pertemuan atau kegiatan sosial.

Cinta Capricorn

Kehidupan keluarga Anda berpotensi dipenuhi kepuasan dan suasana yang menyenangkan.

Anda berpeluang menyaksikan sejumlah peristiwa yang membawa kebahagiaan bagi keluarga.

Nikmati momen bersama orang-orang terdekat. Kehangatan dalam keluarga dapat menjadi sumber energi positif untuk menjalani aktivitas lainnya.

Editor: Bayu Putra
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Sumber: Astroved.com
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