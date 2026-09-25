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Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 25 September 2026 | 17.37 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 25 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Sagitarius hari ini diprediksi akan menghadapi hari dengan hasil yang cukup beragam. 

Sejumlah peluang positif terbuka, termasuk kemungkinan memperoleh keuntungan dari warisan, tetapi Anda tetap perlu berhati-hati dalam menjalankan berbagai aktivitas.

Di tengah peluang tersebut, pekerjaan dan keuangan menunjukkan perkembangan yang cukup baik.

Namun, hubungan Sagitarius dengan keluarga perlu mendapat perhatian agar perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi pertengkaran.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Sagitarius, Jumat (25/9), dikutip dari Astroved.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Secara umum, hari ini berpotensi membawa hasil yang beragam bagi pemilik zodiak Sagitarius. 

Ada peluang mendapatkan keuntungan melalui warisan, tetapi Anda tetap perlu lebih berhati-hati dalam menangani berbagai aktivitas.

Cinta Sagitarius

Hubungan dengan keluarga membutuhkan sikap lebih fleksibel. Anda disarankan menyesuaikan diri dengan anggota keluarga agar suasana tetap kondusif.

Potensi pertengkaran sengit antara Anda dengan saudara kandung dapat muncul dengan berbagai sebab.

Karena itu, hindari memperbesar perbedaan pendapat dan usahakan menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin.

Editor: Bayu Putra
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Sumber: Astroved.com
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