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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 25 September 2026 | 17.21 WIB

Ramalan Shio Besok Sabtu 26 September 2026: Naga, Ular, Kuda, dan Kambing

Ilustrasi shio (magnific) - Image

Ilustrasi shio (magnific)

 

JawaPos.com - Ramalan shio besok Sabtu 26 September 2026 untuk Naga, Ular, Kuda, dan Kambing. Simak prediksi karier, keuangan, asmara, dan energi harian.

Ramalan shio besok Sabtu 26 September 2026 kembali menjadi perhatian bagi Shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing.  

Memasuki akhir pekan, setiap shio dapat menghadapi dinamika berbeda dalam urusan pekerjaan, keuangan, hubungan asmara, hingga cara mengambil keputusan.

Sabtu, 26 September 2026, tercatat sebagai hari ke-16 bulan lunar kedelapan dalam kalender Tionghoa. 

Kalender tersebut menyebut hari ini sebagai Gui Mao Day atau Hari Kelinci Air, dengan energi yin dan sejumlah pengaruh yang dapat mendorong seseorang untuk lebih berhati-hati sebelum mengambil langkah besar.

Bagi pemilik Shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing, ramalan shio besok dapat menjadi bahan refleksi untuk menentukan prioritas. 

Prediksi astrologi sebaiknya tidak dianggap sebagai kepastian masa depan, melainkan sebagai hiburan sekaligus bahan introspeksi dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Dilansir dari Astrology.com, astrologi Tionghoa menggunakan 12 hewan sebagai simbol siklus tahunan dan menggabungkannya dengan unsur, yin-yang, serta siklus kalender lunar. 

Karena itu, pembacaan harian dapat memiliki nuansa berbeda dari satu hari ke hari lainnya.

1. Shio Naga: Jangan Terlalu Terburu-buru Mengejar Hasil

Ramalan Shio Naga besok Sabtu 26 September 2026 membawa pesan tentang pentingnya mengatur ritme. Naga dikenal memiliki karakter berani, percaya diri, dan cenderung menyukai tantangan.

Namun, energi akhir pekan ini justru dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi kembali langkah yang sudah dilakukan sebelum memutuskan untuk bergerak lebih jauh.

Dalam urusan karier, pemilik Shio Naga sebaiknya tidak merasa harus menyelesaikan seluruh persoalan sekaligus. Ada kemungkinan sejumlah pekerjaan membutuhkan waktu lebih lama daripada perkiraan.

Daripada memaksakan hasil instan, manfaatkan Sabtu untuk menyusun ulang prioritas, mengecek detail pekerjaan, dan menentukan apa yang benar-benar perlu diselesaikan terlebih dahulu.

Untuk keuangan, sikap hati-hati juga menjadi tema penting. Hindari mengambil keputusan finansial hanya karena tergoda oleh peluang yang terlihat menjanjikan.

Kalender Tionghoa untuk 26 September menunjukkan adanya kombinasi energi harian yang membuat perencanaan dan kehati-hatian lebih relevan daripada tindakan impulsif.

Editor: Novia Tri Astuti
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