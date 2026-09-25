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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 25 September 2026 | 15.18 WIB

Ramalan Karier Zodiak Scorpio Jumat, 25 September 2026: Percaya Diri Hadapi Tantangan Baru

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik)

JawaPos.com - Perjalanan karier Scorpio pada Jumat, 25 September 2026 mendorong untuk lebih yakin terhadap kemampuan yang telah dibangun melalui pengalaman sebelumnya.

Tugas yang datang mungkin terasa lebih rumit dibandingkan pekerjaan sehari-hari, tetapi Scorpio tidak perlu buru-buru menganggapnya sebagai sesuatu yang berada di luar batas kemampuan.

Berikut ramalan karier zodiak Scorpio pada Jumat, 25 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Keterampilan dan pengalaman yang sudah dimiliki dapat menjadi modal untuk memahami pekerjaan baru dengan lebih cepat.

Ketika menghadapi tanggung jawab yang besar, cobalah mengerjakannya secara bertahap daripada memikirkan seluruh kesulitan sekaligus.

Rasa khawatir yang muncul sebelum pekerjaan dimulai justru dapat membuat situasi terasa lebih berat dari keadaan sebenarnya.

Kepercayaan terhadap kemampuan diri juga akan membantu Scorpio lebih tenang ketika harus menyampaikan gagasan, berdiskusi, maupun menentukan sebuah langkah.

Meski begitu, keyakinan terhadap diri sendiri tetap perlu diimbangi dengan kesediaan menerima pandangan dari orang lain.

Editor: Novia Tri Astuti
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