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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 25 September 2026 | 13.07 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Leo Jumat, 25 September 2026: Kenali Perasaan Sebelum Memilih

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Leo pada Jumat, 25 September 2026 mengajak untuk tidak terburu-buru menentukan arah hubungan hanya karena muncul rasa tertarik kepada seseorang.

Perasaan yang hadir secara spontan memang dapat membuat hubungan baru terasa menyenangkan, tetapi Leo tetap perlu memberikan waktu untuk memahami kedekatan tersebut.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Leo pada Jumat, 25 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Leo mungkin sedang merasa penasaran terhadap seseorang yang belakangan ini semakin sering berkomunikasi dengannya.

Intensitas percakapan yang meningkat dapat membuat ketertarikan terasa semakin kuat, tetapi kondisi tersebut belum tentu cukup untuk menunjukkan adanya kecocokan jangka panjang.

Sebelum melangkah lebih jauh, cobalah mengenali karakter dan kebiasaan orang tersebut melalui interaksi yang berlangsung secara alami.

Perhatikan pula bagaimana dia memperlakukan Leo ketika menghadapi perbedaan pendapat, situasi yang tidak nyaman, maupun orang-orang di sekitarnya.

Rasa tertarik dapat menjadi awal dari sebuah kedekatan, tetapi hubungan yang sehat membutuhkan kepercayaan, rasa hormat, komunikasi, serta kesamaan nilai yang cukup.

Editor: Novia Tri Astuti
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