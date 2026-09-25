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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 25 September 2026 | 13.02 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Libra Jumat, 25 September 2026: Terbuka pada Kesempatan Baru

Ilustrasi zodiak Libra (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Libra pada Jumat, 25 September 2026 membawa peluang untuk mengenal seseorang atau melihat hubungan dari sudut pandang yang berbeda.

Bagi Libra yang masih sendiri, sebuah pertemuan maupun ajakan untuk mengenal seseorang lebih dekat tidak perlu langsung ditolak hanya karena belum mengetahui bagaimana kedekatan tersebut akan berkembang.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Libra pada Jumat, 25 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Libra mungkin membutuhkan waktu untuk merasa yakin terhadap seseorang, tetapi memberikan kesempatan untuk berinteraksi dapat membuka kemungkinan yang sebelumnya belum terpikirkan.

Tidak perlu langsung memikirkan apakah hubungan tersebut akan berakhir sebagai pasangan karena proses mengenal seseorang membutuhkan waktu.

Perhatikan bagaimana komunikasi berjalan, apakah terdapat rasa nyaman, dan bagaimana masing-masing pihak menunjukkan sikap ketika berinteraksi.

Kedekatan yang baik tidak harus dimulai dengan kepastian karena rasa percaya dapat tumbuh melalui komunikasi yang berlangsung secara bertahap.

Sementara bagi Libra yang sudah memiliki pasangan, menjaga kondisi emosional menjadi bagian penting agar persoalan dari luar tidak memengaruhi hubungan.

Editor: Novia Tri Astuti
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