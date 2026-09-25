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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 25 September 2026 | 12.53 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Jumat, 25 September 2026: Bangun Kedekatan Lebih Hangat

Ilustrasi zodiak Aquarius (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Aquarius pada Jumat, 25 September 2026 dapat terasa lebih menyenangkan, terutama bagi Anda yang sudah menjalani hubungan dengan seseorang.

Kedekatan yang sebelumnya terasa biasa dapat berkembang ketika Aquarius dan pasangan mulai lebih leluasa membicarakan perasaan serta kebutuhan masing-masing.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Aquarius pada Jumat, 25 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aquarius mungkin mulai melihat bahwa hubungan yang sedang dijalani memiliki dasar yang semakin kuat setelah melewati berbagai pengalaman bersama.

Perasaan tersebut dapat membuat Aquarius lebih nyaman membicarakan harapan, rencana, atau keinginan yang sebelumnya masih disimpan sendiri.

Namun, kesibukan tetap perlu dikendalikan agar hubungan tidak kehilangan perhatian yang seharusnya diberikan kepada pasangan.

Terlalu fokus pada pekerjaan dan berbagai tanggung jawab lain dapat membuat pasangan merasa kurang dilibatkan dalam kehidupan Aquarius.

Karena itu, jangan menunggu sampai muncul persoalan besar untuk mulai membicarakan keadaan hubungan.

Editor: Novia Tri Astuti
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