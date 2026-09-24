Berani Mandiri dan Penuh Ide, 5 Zodiak Ini Disebut Cocok Jadi Pengusaha

JawaPos.com - Menjadi seorang pengusaha bukan sekadar memiliki ide untuk membuka bisnis. Dunia kewirausahaan membutuhkan keberanian mengambil keputusan, kemampuan melihat peluang, kreativitas, serta ketekunan untuk menghadapi berbagai tantangan.

Setiap orang tentu memiliki karakter dan cara berbeda ketika membangun sebuah usaha. Ada yang unggul dalam menciptakan ide, ada yang piawai menyusun strategi, sementara lainnya lebih kuat dalam mengelola sumber daya dan menjaga bisnis tetap berjalan.

Dalam astrologi, karakter tertentu pada beberapa zodiak kerap dikaitkan dengan kemampuan untuk membangun usaha secara mandiri. Mereka dipercaya memiliki sifat yang mendukung dunia bisnis, mulai dari visioner, disiplin, kreatif, hingga mampu melihat peluang.

Dilansir dari Astrotalk, berikut lima zodiak yang disebut memiliki karakter dan potensi kuat untuk menekuni dunia kewirausahaan.

1. Pisces Pisces dikenal sebagai zodiak yang memiliki imajinasi luas dan kepekaan tinggi terhadap lingkungan sekitarnya. Karakter tersebut membuat mereka mampu melihat berbagai kemungkinan yang mungkin belum terpikirkan oleh orang lain.

Dalam dunia bisnis, kemampuan membayangkan sesuatu secara berbeda dapat menjadi modal untuk menciptakan konsep atau produk yang unik. Pisces juga cenderung memiliki keinginan untuk mengubah gagasan menjadi sesuatu yang dapat diwujudkan.

Sifat visioner tersebut membuat mereka digambarkan memiliki potensi untuk menciptakan jalan usaha berdasarkan ide dan kreativitasnya sendiri.

2. Capricorn Capricorn dikenal sebagai pribadi yang disiplin, tekun, dan memiliki orientasi kuat terhadap tujuan. Mereka biasanya tidak mudah meninggalkan pekerjaan yang belum selesai dan bersedia menjalani proses panjang demi mencapai target.

Karakter tersebut dapat menjadi modal penting ketika membangun bisnis. Capricorn juga disebut memiliki kemampuan organisasi yang baik sehingga dapat membantu mereka mengatur berbagai aspek usaha.