Dapat Keberuntungan Melimpah, 3 Zodiak Ini Memiliki Lebih Banyak Hari Baik daripada Hari Buruk

Ilustrasi zodiak yang memiliki lebih banyak hari baik (magnific)
JawaPos.com - Oktober 2026 membawa energi astrologi yang cukup positif bagi beberapa zodiak. Dari 12 tanda zodiak, ada tiga yang diprediksi memiliki lebih banyak hari baik dibandingkan hari yang penuh tantangan.
Pergerakan planet yang terjadi sepanjang bulan dapat membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan.
Mulai dari hubungan, keuangan, karier, hingga rencana masa depan, energi planet yang bergeser dapat mendorong seseorang untuk melakukan evaluasi sekaligus membuka peluang baru.
Bagi tiga zodiak berikut, Oktober 2026 menjadi periode untuk memperbaiki hal-hal yang belum berjalan sesuai harapan sekaligus menikmati perkembangan yang lebih positif.
Menjelang akhir bulan, mereka bahkan berpotensi merasa berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat memasuki awal Oktober.
Dilansir dari YourTango, berikut tiga zodiak yang diprediksi memiliki lebih banyak hari baik daripada hari buruk pada Oktober 2026.
1. Scorpio
Oktober menjadi bulan yang cukup penting bagi Scorpio karena energi ulang tahun mulai terasa ketika Matahari memasuki zodiak ini pada 23 Oktober.
Periode tersebut biasanya membawa peningkatan energi dan membuat Scorpio lebih bersemangat menjalani berbagai aktivitas.
Sebelum memasuki musim Scorpio, Matahari berada di rumah ke-12. Posisi ini dapat mendorong Scorpio untuk lebih banyak melakukan introspeksi, mengevaluasi pengalaman masa lalu, serta memikirkan kembali sejumlah keputusan.
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