Ramalan Shio Jumat 25 September 2026: Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, Kambing

Ramalan lengkap 12 shio (Freepik)
JawaPos.com – Shio Babi mungkin mengalami stres ketika aset berubah menjadi kewajiban.
Sedangkan shio Kambing bisa menjadi hari yang aktif dan penuh kesibukan mental.
Berikut ini ramalan shio pada hari Jumat 25 September 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing.
Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.
Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Usaha bisnis atau proyek baru mungkin lebih sulit dari yang diperkirakan karena keterbatasan dana.
Tunda dulu semuanya dan fokuslah pada pekerjaan persiapan.
Dana mungkin akan datang dari sumber yang tak terduga di kemudian hari.
Kelinci - 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
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