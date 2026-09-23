Hoki Finansial Berpihak, 5 Shio Ini Disebut Berpeluang Meraih Kesuksesan Ekonomi

JawaPos.com – Kondisi finansial seseorang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari pekerjaan, kemampuan mengelola uang, hingga keputusan yang diambil dalam menjalani kehidupan. Namun, dalam astrologi Tionghoa, karakter setiap shio juga kerap dikaitkan dengan perjalanan rezeki dan keberuntungan.

Sejumlah shio bahkan dipercaya memiliki karakter yang mendukung perkembangan karier dan finansial. Keberanian mengambil peluang, kemampuan beradaptasi, kreativitas, hingga kecermatan dalam mengatur keuangan menjadi beberapa sifat yang sering dikaitkan dengan keberuntungan tersebut.

Dalam ramalan astrologi Tionghoa, periode tertentu juga dianggap dapat membawa peluang baru bagi pemilik shio tertentu. Meski demikian, ramalan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi keuangan seseorang.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut memiliki peluang mengalami perkembangan finansial dan peningkatan rezeki menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Naga Shio Naga dikenal sebagai salah satu simbol kekuatan dan keberuntungan dalam tradisi Tionghoa. Mereka sering digambarkan memiliki kepercayaan diri tinggi serta kemampuan untuk beradaptasi ketika menghadapi perubahan.

Dalam dunia profesional, karakter kepemimpinan membuat pemilik shio Naga disebut memiliki potensi untuk menduduki posisi yang memiliki tanggung jawab besar. Mereka juga dinilai mampu mengarahkan orang lain sekaligus mengejar target yang telah ditetapkan.

Dalam urusan bisnis dan investasi, shio ini kerap dikaitkan dengan keberanian melihat peluang. Kemampuan mengatur pemasukan dan pengeluaran juga dianggap dapat membantu menjaga kondisi keuangan.

Namun, keberanian mengambil risiko perlu diimbangi dengan pertimbangan yang matang agar keputusan finansial tidak dilakukan secara terburu-buru.

2. Shio Macan Shio Macan identik dengan keberanian, semangat, dan rasa percaya diri. Karakter tersebut membuat mereka digambarkan sebagai sosok yang tidak mudah mundur ketika menghadapi tantangan.