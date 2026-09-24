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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 25 September 2026 | 01.44 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Kamis, 24 September 2026: Kurangi Tekanan dan Beri Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Virgo pada Kamis, 24 September 2026 perlu diperhatikan ketika tuntutan dari lingkungan sekitar mulai membuat pikiran terasa terbebani.

Keinginan untuk mengerjakan segala sesuatu dengan hasil terbaik terkadang membuat Virgo lupa bahwa tubuh juga membutuhkan waktu untuk berhenti sejenak.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Virgo pada Kamis, 24 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Kesibukan dan tanggung jawab yang belum selesai sebaiknya tidak menjadi alasan untuk terus mengurangi waktu istirahat.

Memberikan jeda kepada tubuh justru dapat membantu menjaga energi sehingga Virgo mampu kembali menjalankan aktivitas dengan lebih baik.

Menjaga kesehatan bukan berarti mengurangi semangat bekerja, tetapi menjadi bagian penting agar tenaga dapat digunakan secara berkelanjutan.

Jika Virgo sedang menjalankan target kebugaran tertentu, lakukan secara konsisten dengan memperhatikan kemampuan tubuh.

Tidak perlu memaksakan latihan berat ketika kondisi fisik sedang lelah atau waktu tidur belum cukup.

Editor: Novia Tri Astuti
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