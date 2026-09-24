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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 25 September 2026 | 01.28 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Aries Kamis, 24 September 2026: Atur Anggaran Sebelum Bepergian

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Aries pada Kamis, 24 September 2026, membutuhkan pengaturan yang lebih terencana, terutama jika sedang menyiapkan perjalanan jarak jauh.

Rencana bepergian memang dapat menjadi pengalaman menyenangkan, tetapi pengeluaran yang tidak dihitung sejak awal berisiko membuat anggaran menjadi lebih besar dari perkiraan.

Berikut ramalan keuangan zodiak Aries pada Kamis, 24 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Sebelum menentukan tujuan perjalanan, Aries sebaiknya membuat perhitungan untuk berbagai kebutuhan utama.

Biaya transportasi, tempat menginap, makanan, tiket masuk, hingga pengeluaran tambahan perlu dimasukkan ke dalam anggaran.

Jangan sampai seluruh tabungan digunakan hanya untuk memenuhi keinginan bepergian.

Kebutuhan sehari-hari dan dana cadangan tetap perlu dipisahkan agar kondisi keuangan tidak terganggu setelah perjalanan selesai.

Aries juga sebaiknya lebih berhati-hati ketika mendapatkan kesempatan menggunakan uang untuk sesuatu yang tidak direncanakan sebelumnya.

Editor: Novia Tri Astuti
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