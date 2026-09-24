Ramalan Asmara Zodiak Sagittarius Kamis, 24 September 2026: Lebih Peka pada Perasaan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Freepik)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Sagittarius pada Kamis, 24 September 2026, mengajak Anda untuk lebih memperhatikan perasaan orang yang berada dekat dengan hati.
Sikap terbuka dan keberanian mengutarakan pendapat memang dapat membantu hubungan berjalan jujur, tetapi cara menyampaikannya tetap perlu memperhatikan situasi dan perasaan lawan bicara.
Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Sagittarius pada Kamis, 24 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Sagittarius mungkin terbiasa berbicara secara terus terang ketika menyampaikan apa yang dipikirkan.
Namun, keterusterangan tanpa dibarengi kepekaan dapat membuat pasangan merasa tidak dipahami meskipun maksud awalnya sebenarnya baik.
Karena itu, ketika pasangan sedang menghadapi masalah, cobalah menahan diri untuk tidak langsung memberikan nasihat.
Dengarkan terlebih dahulu cerita dan keluhannya agar Sagittarius bisa memahami apa yang sebenarnya sedang dirasakan.
Tidak setiap persoalan harus segera diselesaikan.
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