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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 24 September 2026 | 22.16 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Libra Kamis, 24 September 2026: Hadapi Perubahan dengan Terbuka

Ilustrasi zodiak Libra (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Libra pada Kamis, 24 September 2026 dapat membawa situasi yang mendorong Libra melihat hubungan dengan cara yang lebih jujur.

Percakapan yang muncul secara tiba-tiba atau sebuah hal yang selama ini belum diketahui mungkin membantu Libra memahami perasaan pasangan dengan lebih jelas.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Libra pada Kamis, 24 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Perubahan dalam hubungan tidak selalu berarti sesuatu yang buruk karena mengetahui keadaan sebenarnya dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki persoalan.

Jika terdapat hal yang selama ini belum pernah dibicarakan, Libra dapat membuka pembicaraan secara perlahan tanpa langsung menempatkan kesalahan pada pasangan.

Kebiasaan menyimpan masalah hanya demi menjaga kesan hubungan tetap baik-baik saja justru berpotensi membuat persoalan semakin sulit diselesaikan.

Keterbukaan memang penting, tetapi Libra juga perlu memperhatikan kondisi emosional kedua pihak sebelum memulai percakapan yang cukup serius.

Ketika pasangan menyampaikan sesuatu yang berbeda dari harapan Libra, jangan terburu-buru memberikan penilaian.

Editor: Novia Tri Astuti
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