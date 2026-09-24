Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 24 September 2026 | 22.15 WIB

Ramalan Karier Zodiak Virgo Kamis, 24 September 2026: Maksimalkan Potensi dalam Pekerjaan

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik)

JawaPos.com - Perjalanan karier Virgo pada Kamis, 24 September 2026 berpotensi bergerak ke arah yang positif melalui pekerjaan yang sedang dijalankan.

Ketelitian dan kemampuan menyelesaikan tanggung jawab dengan baik dapat menjadi cara bagi Virgo untuk memperlihatkan kualitasnya di hadapan rekan kerja maupun atasan.

Berikut ramalan karier zodiak Virgo pada Kamis, 24 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika selama ini Virgo merasa hasil kerja belum mendapatkan apresiasi yang sepadan, jangan langsung menganggap bahwa usaha tersebut tidak memberikan manfaat.

Setiap tugas yang dikerjakan dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan yang nantinya berguna ketika muncul kesempatan profesional lainnya.

Virgo juga sebaiknya tidak terlalu larut memikirkan bagaimana orang lain menilai hasil pekerjaannya.

Pendapat dari rekan kerja tetap dapat dijadikan bahan pertimbangan, tetapi tidak semua komentar perlu membuat Virgo kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan sendiri.

Jika mendapatkan kritik yang relevan dan disampaikan secara membangun, gunakan masukan tersebut untuk memperbaiki bagian pekerjaan yang memang masih perlu ditingkatkan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Karier Zodiak Leo Kamis, 24 September 2026: Jaga Fokus dan Kendalikan Emosi - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Leo Kamis, 24 September 2026: Jaga Fokus dan Kendalikan Emosi

Kamis, 24 September 2026 | 22.13 WIB

Ramalan Karier Zodiak Cancer Kamis, 24 September 2026: Kembangkan Ide Menjadi Aksi - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Cancer Kamis, 24 September 2026: Kembangkan Ide Menjadi Aksi

Kamis, 24 September 2026 | 22.11 WIB

Ramalan Karier Zodiak Gemini Kamis, 24 September 2026: Atur Waktu dan Prioritas - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Gemini Kamis, 24 September 2026: Atur Waktu dan Prioritas

Kamis, 24 September 2026 | 22.09 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026 - Image
1

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

2

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

3

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen

6

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

7

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

8

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

9

MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan

10

Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore