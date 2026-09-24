Ramalan Karier Zodiak Virgo Kamis, 24 September 2026: Maksimalkan Potensi dalam Pekerjaan

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik)
JawaPos.com - Perjalanan karier Virgo pada Kamis, 24 September 2026 berpotensi bergerak ke arah yang positif melalui pekerjaan yang sedang dijalankan.
Ketelitian dan kemampuan menyelesaikan tanggung jawab dengan baik dapat menjadi cara bagi Virgo untuk memperlihatkan kualitasnya di hadapan rekan kerja maupun atasan.
Jika selama ini Virgo merasa hasil kerja belum mendapatkan apresiasi yang sepadan, jangan langsung menganggap bahwa usaha tersebut tidak memberikan manfaat.
Setiap tugas yang dikerjakan dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan yang nantinya berguna ketika muncul kesempatan profesional lainnya.
Virgo juga sebaiknya tidak terlalu larut memikirkan bagaimana orang lain menilai hasil pekerjaannya.
Pendapat dari rekan kerja tetap dapat dijadikan bahan pertimbangan, tetapi tidak semua komentar perlu membuat Virgo kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan sendiri.
Jika mendapatkan kritik yang relevan dan disampaikan secara membangun, gunakan masukan tersebut untuk memperbaiki bagian pekerjaan yang memang masih perlu ditingkatkan.
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