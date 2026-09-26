Ramalan Karier Zodiak Aquarius Sabtu, 26 September 2026: Tentukan Prioritas dengan Bijak

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Karier Aquarius pada Sabtu, 26 September 2026 mengingatkan pentingnya memilih kegiatan yang benar-benar perlu diikuti tanpa merasa harus selalu hadir dalam setiap agenda di lingkungan kerja.
Kehadiran dalam berbagai acara kantor memang dapat membantu membangun hubungan, tetapi bukan satu-satunya cara untuk menunjukkan sikap profesional.
Kualitas hasil pekerjaan dan konsistensi menjalankan tanggung jawab tetap menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian utama.
Jika tugas utama sudah cukup padat, Aquarius tidak perlu memaksakan diri menerima pekerjaan tambahan hanya karena merasa sungkan menolaknya.
Terlalu banyak mengambil tanggung jawab sekaligus dapat membuat waktu dan energi terbagi sehingga pekerjaan yang lebih penting justru tidak mendapatkan perhatian maksimal.
Karena itu, Aquarius perlu memahami kemampuan diri dan berani menentukan batas ketika menerima permintaan dari orang lain.
Mengatakan tidak terhadap pekerjaan yang memang belum sanggup ditangani bukan berarti tidak peduli terhadap lingkungan kerja.
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Jawa Pos
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