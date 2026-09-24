Ramalan Karier Zodiak Leo Kamis, 24 September 2026: Jaga Fokus dan Kendalikan Emosi

JawaPos.com - Perjalanan karier Leo pada Kamis, 24 September 2026 membutuhkan konsentrasi yang baik karena perubahan suasana hati dapat memengaruhi cara menghadapi berbagai persoalan di tempat kerja.

Ketika pekerjaan membutuhkan ketelitian dan pertimbangan yang objektif, Leo sebaiknya tidak membiarkan perasaan sesaat menentukan respons terhadap situasi profesional.

Berikut ramalan karier zodiak Leo pada Kamis, 24 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika menerima kritik, menghadapi perbedaan pendapat, atau mendapatkan tugas yang tidak sesuai harapan, Leo sebaiknya tidak langsung memberikan reaksi.

Berikan waktu untuk memahami persoalan secara menyeluruh sebelum menentukan tanggapan yang akan disampaikan.

Keberanian untuk mengemukakan pendapat tetap dapat ditunjukkan tanpa harus menggunakan nada bicara yang terlalu keras.

Kemampuan menjaga ketenangan ketika menghadapi situasi sulit justru dapat memperlihatkan sikap profesional dan membuat komunikasi dengan rekan kerja menjadi lebih baik.