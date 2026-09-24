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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 24 September 2026 | 22.06 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Taurus Kamis, 24 September 2026: Buka Lembaran Cinta Baru

Ilustrasi Taurus (Magnific/macrovector_official) - Image

Ilustrasi Taurus (Magnific/macrovector_official)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Taurus pada Kamis, 24 September 2026 membawa kesempatan untuk menghadirkan suasana baru dalam hubungan.

Perubahan kecil dalam cara memperlakukan dan berkomunikasi dengan orang terkasih dapat membuat hubungan terasa lebih hangat.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Taurus pada Kamis, 24 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Taurus yang sudah memiliki pasangan, hubungan yang telah berjalan cukup lama tetap membutuhkan perhatian agar tidak terasa monoton.

Rutinitas sehari-hari terkadang membuat pasangan lupa menyediakan waktu untuk benar-benar menikmati kebersamaan.

Taurus dapat mengajak pasangan melakukan kegiatan sederhana yang disukai bersama, seperti makan malam, berjalan santai, atau menikmati waktu di rumah tanpa gangguan.

Momen tersebut tidak harus dirancang secara istimewa karena perhatian yang diberikan dengan tulus justru dapat membuat pasangan merasa lebih dihargai.

Jika masih terdapat persoalan yang belum selesai, Taurus sebaiknya tidak terus menghindari pembicaraan.

Editor: Novia Tri Astuti
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