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Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 24 September 2026 | 20.40 WIB

5 Zodiak yang Suka Hidup Mewah, Rela Merogoh Kocek untuk Membeli Barang Mahal

Ilustrasi gaya hidup mewah/Magnific - Image

Ilustrasi gaya hidup mewah/Magnific

JawaPos.com-Astrologi berkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Mulai dari sifat sampai karakter seseorang dalam menjalani gaya hidup.

Seperti lima zodiak berikut ini yang dikenal menyukai kehidupan mewah. Mereka cenderung tertarik pada barang-barang mahal dan berkualitas yang dapat menunjang kenyamanan sekaligus memenuhi kebutuhan gaya hidup.

Berdasarkan informasi dari laman /timesofindia yang dikutip pada (24/9) berikut lima zodiak yang rela menghabiskan uangnya untuk mendapatkan barang-barang mewah. 

Capricorn terdorong oleh keinginan untuk meraih kesuksesan dan status sosial. Mereka juga menghargai berbagai hal yang diperoleh dari kerja keras.capricorn juga cenderung berinvestasi pada barang-barang mahal. Mereka tidak hanya mempertimbangkan harga, tetapi juga menghargai kualitas dan daya tahan barang.

Leo dikenal memiliki rasa percaya diri yang kuat. Leo suka saat mereka menjadi pusat perhatian. Kecintaan mereka terhadap kemewahan tercermin dari keinginannya untuk menikmati berbagai pengalaman istimewa. Leo ingin dikelilingi oleh berbagai hal terbaik yang dapat ditawarkan kehidupan. 

Libra secara alami menyukai estetika dan berbagai hal yang memiliki nilai artistik. Mereka pada umumnya memilih pengalaman mewah yang sesuai dengan keinginan alami untuk menciptakan keseimbangan dan keindahan dalam hidup.

Taurus menghargai kenyamanan dari lingkungan yang mewah, makanan lezat, serta berbagai barang berkualitas tinggi. Mereka juga dikenal menyukai estetika dan cenderung memprioritaskan investasi pada barang yang mampu memberikan kenyamanan.

Pisces menemukan kenyamanan dan inspirasi dari lingkungan mewah. Pisces tertarik pada berbagai pengalaman yang dapat membawa mereka seolah-olah masuk ke dalam keindahan. Pisces melihat kemewahan sebagai salah satu cara untuk melarikan diri sejenak dari kehidupan monoton

Editor: Setyo Adi Nugroho
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