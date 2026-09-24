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Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 24 September 2026 | 20.36 WIB

4 Zodiak Paling Susah Dijadikan Roommate, Punya Sifat Anomali yang Bikin Sulit Hidup Bersama

Ilustrasi room mate/Magnific - Image

Ilustrasi room mate/Magnific

JawaPos.com-Tidak semua orang cocok dijadikan roommate. Ada zodiak yang memang tidak cocok berada di dalam situasi tinggal bersama orang lain.

Kebiasaan kecil dari empat zodiak ini seringkali dianggap aneh bagi orang lain. Terkadang, kebiasaan tersebut juga tidak cocok saat dilakukan ketika mereka tinggal bersama.

Berdasarkan informasi dari laman yourtango yang dikutip pada(24/9) berikut empat zodiak yang dianggap kurang cocok jadi roomate untuk tinggal bersama.

Virgo menyukai segala sesuatu berjalan sesuai dengan keinginan mereka. Virgo bisa bersikap cukup keras, sehingga jika anda termasuk orang yang sensitif terhadap kritik, virgo bukan sosok yang paling mudah saat diajak tinggal bersama.

Aquarius cenderung lebih nyaman jika mereka menyimpan emosi sendiri. Saat ingin bersosialisasi, aquarius bisa saja membawa teman mereka yang beragam untuk menginap di tempat anda sampai malam. 

Sagittarius sebenarnya peduli dan ingin mendengarkan apa yang sedang anda alami. Namun, mereka terkadang perlu menyelesaikan urusan pribadinya terlebih dahulu. Mereka tidak terlalu pandai membaca situasi tentang kapan waktu yang tepat.

Pisces cenderung ekstrem dalam hal kepemilikan barang. Mereka bisa menjadi sosok minimalis atau justru gemar menyimpan banyak barang. Biasanya tidak banyak ruang diantara kedua karakter mereka tersebut.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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