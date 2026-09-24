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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 24 September 2026 | 20.11 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 24 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific)

JawaPos.com - Hari ini sempurna bagi zodiak scorpio untuk membangun strategi. Fokus terbaik yang scorpio berikan pada tugas-tugas kehidupan, dapat memastikan untuk meraih kesuksesan di hari-hari mendatang. 

Secara keseluruhan, ini akan menjadi hari yang seimbang. Jadi, scorpio harus menyelesaikan tugas dengan metode yang terencana dengan baik. Keputusan tegas yang scorpio buat hari ini dapat membuat masa depan lebih cerah.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Kamis, 24 September 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Diskusi zodiak scorpio dan pasangan mengenai pernikahan akan berjalan lancar dan tanpa hambatan. Terkait karir, banggalah pada diri sendiri dengan segala pencapaian yang telah diraih.

Sementara itu, lakukan beberapa latihan ringan untuk mengurangi stres serta ketegangan fisik. Pada ranah keuangan, lakukan riset mendalam sebelum menanamkan dana dan memasuki pasar saham.

Cinta Scorpio

Diskusi mengenai pernikahan akan berjalan lancar sesuai harapan. Hambatan besar yang sebelumnya ditemui, akan teratasi dengan usaha scorpio. Scorpio dapat mengharapkan hasil yang telah diupayakan.

Karir Scorpio

Kesuksesan sering kali membangkitkan rasa iri dan cemburu dari rekan kerja. Cobalah untuk tidak membiarkan rasa iri dan hal negatif membuatmu patah semangat.

Sebenarnya, scorpio harus menghabiskan waktu untuk merasa bangga pada diri sendiri dengan segala pencapaian. Singkirkan hal-hal buruk yang tampaknya memengaruhi suasana hatimu.

Kesehatan Scorpio

Scorpio mungkin mengalami nyeri punggung yang sudah berlangsung cukup lama. Santai saja dan lakukan beberapa latihan ringan untuk mengurangi stres dan ketegangan fisik. 

Jika memungkinkan, beristirahatlah dari pekerjaan dan rilekslah hari ini. Pastikan untuk tidak melakukan apa pun yang akan memperburuk masalah dan tunda semua latihan berat untuk nanti agar segera pulih.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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