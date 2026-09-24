Ramalan Zodiak Scorpio 24 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com - Ramalan zodiak Scorpio hari ini diprediksi perlu lebih berhati-hati dalam menjalani aktivitas pada Kamis, 24 September 2026. Sejumlah keputusan penting sebaiknya tidak diambil secara terburu-buru karena ada potensi munculnya hasil yang kurang menguntungkan.

Tekanan juga bisa terasa dalam pekerjaan maupun urusan keuangan. Selain itu, pengeluaran untuk kebutuhan rumah dan kesehatan keluarga berpotensi menambah beban pikiran Scorpio hari ini.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Scorpio, Kamis (24/9), dikutip dari Astroved.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) Secara umum, hari ini mungkin tidak berjalan sesuai harapan. Scorpio disarankan untuk berpikir dua kali sebelum mengambil keputusan penting agar dapat menghindari dampak yang tidak diinginkan.

Cinta Scorpio Hubungan asmara akan lebih mudah berjalan harmonis jika Scorpio mau bersikap jujur dan terbuka mengenai perasaan kepada pasangan.

Menyampaikan apa yang dirasakan dengan cara yang tepat dapat membuka ruang untuk saling memahami. Komunikasi yang lebih terbuka juga membantu menciptakan hubungan yang lebih nyaman dan bahagia.

Karier Scorpio Situasi di tempat kerja berpotensi terasa cukup berat. Scorpio mungkin kesulitan membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja, sementara tekanan pekerjaan juga dapat meningkat.