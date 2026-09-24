Ramalan Zodiak Scorpio Hari Jumat, 25 September 2026: Tetap Percaya Diri dan Beri Waktu untuk Cinta

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific)
JawaPos.com - Ramalan zodiak Scorpio hari ini mengingatkan Anda untuk tidak meragukan kemampuan diri sendiri.
Transit Bulan di Aquarius mendorong Scorpio untuk membangun rasa percaya diri dan tetap yakin terhadap langkah yang sedang dijalani.
Perkembangan dalam hal kesehatan juga mulai menunjukkan perubahan positif. Meski demikian, jangan berharap setiap hari berjalan sempurna.
Ketika menghadapi kegagalan atau kemunduran kecil, berikan diri sendiri kesempatan untuk belajar tanpa terlalu larut dalam kekecewaan.
Dalam urusan asmara, Scorpio disarankan tidak terburu-buru menentukan hubungan. Berikan waktu untuk mengenal seseorang lebih jauh sebelum mengambil keputusan penting.
Sementara dalam karier, kepercayaan terhadap kemampuan diri dapat membantu Anda terus berkembang.
Jika ada kesempatan bepergian bersama teman-teman yang dekat dengan Anda, manfaatkan momen tersebut. Perjalanan bersama orang yang menyenangkan dapat menciptakan pengalaman yang berkesan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen
7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri
MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan
Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022