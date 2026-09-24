Ramalan Zodiak Libra 24 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak libra mungkin akan sangat sibuk hari ini. Namun, ada sebagian dari dirimu yang ingin bersantai sendiri. Cobalah untuk menilai seberapa banyak pekerjaan yang telah kita lakukan selama beberapa hari terakhir.

Jika merasa telah bekerja keras, inilah saatnya untuk memulihkan diri, menyeimbangkan hidup, dan memanjakan diri dengan melakukan perawatan diri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Kamis, 24 September 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Sebaiknya zodiak libra tidak menyerah pada tekanan dari luar dan mengikuti intuisi untuk membuat keputusan pernikahan. Terkait karir, hindari siapa pun yang mungkin mencoba merusak reputasi atau menggagalkan proyekmu.

Sementara itu, biasakan diri untuk selalu duduk dengan postur yang baik guna menghindari masalah punggung. Terkait keuangan, susunlah strategi tentang bagaimana membangun posisi keuangan yang baik.

Cinta Libra

Libra mungkin merasa bingung mengenai pernikahan karena berada di bawah tekanan orang tua. Jangan menyerah pada tekanan dari luar dan ikuti intuisimu sendiri. Pada akhirnya libra akan berhasil meyakinkan orang tua tentang perasaan terhadap pasanganmu.

Karir Libra

Cobalah untuk mengidentifikasi dan menghindari siapa pun yang mungkin mencoba merusak reputasi atau menggagalkan proyek, agar libra terlihat buruk.

Berhati-hatilah juga terhadap rekan kerja yang terus-menerus mencoba mengalihkan perhatianmu dari pekerjaan. Mereka mungkin tidak memiliki motif jahat dan pengaruh yang merusak karir libra.

Kesehatan Libra

Libra perlu berhati-hati saat duduk, karena kecerobohan dapat menyebabkan masalah punggung. Lebih baik membiasakan diri untuk selalu duduk dengan postur yang baik.