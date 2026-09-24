Ramalan Zodiak Libra Hari Jumat, 25 September 2026: Peluang Cinta dan Tanggung Jawab Baru Menanti

JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra hari ini mengingatkan Anda untuk lebih selektif dalam berinteraksi dengan orang lain.

Transit Bulan di Aquarius menyarankan Libra menjaga jarak dari orang-orang yang membuat energi terkuras atau memengaruhi suasana hati secara negatif.

Daripada terus memikirkan hal-hal yang mengganggu pikiran, manfaatkan waktu untuk melakukan aktivitas yang dapat membantu menenangkan diri.

Yoga, meditasi, atau olahraga ringan bisa menjadi pilihan untuk menjaga keseimbangan mental.

Dalam berbagai aspek kehidupan, jangan hanya mengandalkan keberuntungan. Ketika kesempatan datang, berusahalah memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Dalam asmara, jangan buru-buru menolak kesempatan untuk mengenal seseorang lebih dekat.

Di tempat kerja, Libra mungkin mendapatkan tanggung jawab untuk memimpin sebuah tim atau proyek. Jalankan kepercayaan tersebut dengan bijaksana, percaya diri, sekaligus tetap rendah hati. Kesibukan pekerjaan juga mungkin membuat Anda perlu melakukan perjalanan.

Seperti dilansir dari laman Astrotalk, berikut ini adalah ramalan lengkap Libra pada Jumat, 25 September 2026.