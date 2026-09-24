Ramalan Zodiak Aquarius 24 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Kesehatan zodiak aquarius sedang terpengaruh hingga meningkatkan stres. Aquarius mungkin merasa gelisah dan tegang. Jagalah kesehatan, karena pengeluaranmu akan meningkat sebagai akibat dari masalah kesehatan yang datang.

Jangan khawatir tentang pekerjaan dan curahkan hati dan jiwa ke dalamnya. Cobalah melewati masa sulit, karena keluarga dan orang-orang terkasih akan selalu ada dan mendukung aquarius.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Kamis, 24 September 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius merasa bahagia karena pilihan pasangan saat ini mendapat persetujuan penuh dari keluarga. Terkait karir, maka aquarius perlu berhati-hati terhadap persaingan jika baru saja menerima penghargaan di tempat kerja.

Sementara itu, berhati-hatilah dan jangan sampai menyimpang dari diet dan program olahraga. Pada sisi keuangan, bayarlah jumlah pajak dengan tepat dengan berkonsultasi bersama akuntan pajak atau pengacara profesional.

Cinta Aquarius

Aquarius akan merasakan kebahagiaan luar biasa, karena pilihan pasangan mendapat persetujuan penuh dari keluarga. Hal ini akan membuat hubungan berjalan jauh lebih mudah di masa depan.

Jika lajang, aquarius akan bahagia dengan pilihan pasangan yang dikenalkan oleh keluarga. Aquarius juga dapat mulai merencanakan pernikahan dan perayaan terkait hal ini.

Karir Aquarius

Jika baru saja menerima penghargaan di tempat kerja, maka aquarius perlu berhati-hati terhadap persaingan. Kemungkinan, ada tuduhan palsu dilayangkan oleh pesaing.

Jadi, waspadalah dan berhati-hatilah dalam berbagi terlalu banyak informasi. Pesaing bisnis sedang aktif, jadi aquarius harus menghadapi mereka secara efektif.

Kesehatan Aquarius