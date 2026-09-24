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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 24 September 2026 | 19.54 WIB

Ramalan Zodiak Leo 24 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak leo perlu melakukan introspeksi diri yang serius. Pikirkan tujuan mana yang telah dicapai dan yang belum. Jujurlah saat merenungkannya. Leo perlu berpikir apakah bisa melakukan hal-hal secara berbeda di masa depan.

Leo disarankan untuk menuliskan keberhasilan dan penyesalan yang telah dilalui. Gunakan daftar tersebut untuk membantumu tetap berada di jalur yang benar.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Kamis, 24 September 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Kesepakatan pertunangan atau pernikahan zodiak leo dan pasangan akan dapat diselesaikan hari ini. Terkait karir, konsistensi serta penggunaan taktik dan diplomasi dalam menangani kolega dan pesaing, memberi leo reputasi positif di tempat kerja.

Sementara itu, leo harus berhati-hati dan melakukan pencegahan agar nyeri leher dan sakit punggung tidak kambuh kembali. Terkait keuangan, berkonsultasilah dengan ahli keuangan dan lakukan riset sebanyak mungkin sebelum berinvestasi.

Cinta Leo

Jika pertunangan atau pernikahan telah lama tertunda, hari ini merupakan waktu yang tepat dimana kesepakatan tersebut dapat diselesaikan. Ini adalah hari yang baik untuk melakukan diskusi terkait, karena akan membuahkan hasil jika diselesaikan saat ini. 

Karir Leo

Leo mampu mengungguli pesaing. Upaya konsisten di tempat kerja, serta penggunaan taktik dan diplomasi dalam menangani kolega dan pesaing, memberi leo reputasi positif. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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