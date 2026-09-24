Ramalan Zodiak Leo 24 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific)
JawaPos.com - Zodiak leo perlu melakukan introspeksi diri yang serius. Pikirkan tujuan mana yang telah dicapai dan yang belum. Jujurlah saat merenungkannya. Leo perlu berpikir apakah bisa melakukan hal-hal secara berbeda di masa depan.
Leo disarankan untuk menuliskan keberhasilan dan penyesalan yang telah dilalui. Gunakan daftar tersebut untuk membantumu tetap berada di jalur yang benar.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Kamis, 24 September 2026.
Baca Juga:Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 24 September 2026: Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan
Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Kesepakatan pertunangan atau pernikahan zodiak leo dan pasangan akan dapat diselesaikan hari ini. Terkait karir, konsistensi serta penggunaan taktik dan diplomasi dalam menangani kolega dan pesaing, memberi leo reputasi positif di tempat kerja.
Sementara itu, leo harus berhati-hati dan melakukan pencegahan agar nyeri leher dan sakit punggung tidak kambuh kembali. Terkait keuangan, berkonsultasilah dengan ahli keuangan dan lakukan riset sebanyak mungkin sebelum berinvestasi.
Cinta Leo
Jika pertunangan atau pernikahan telah lama tertunda, hari ini merupakan waktu yang tepat dimana kesepakatan tersebut dapat diselesaikan. Ini adalah hari yang baik untuk melakukan diskusi terkait, karena akan membuahkan hasil jika diselesaikan saat ini.
Karir Leo
Leo mampu mengungguli pesaing. Upaya konsisten di tempat kerja, serta penggunaan taktik dan diplomasi dalam menangani kolega dan pesaing, memberi leo reputasi positif.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen
7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri
MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan
Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022