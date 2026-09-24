Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 24 September 2026: Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Magnific)
JawaPos.com - Zodiak sagitarius mungkin tidak sedang ingin bertemu orang baru dan bersosialisasi. Pergilah keluar bersama teman dan lihatlah apakah itu membantumu untuk mendapatkan teman baru. Sagitarius mungkin merasa mudah untuk bertemu orang baru di sebuah acara.
Kenal orang lain dengan baik dan berbicaralah dengan kenalan mereka. Cobalah yang terbaik untuk mencairkan suasana dan berbicara dengan mereka. Kemampuan sagitarius dalan membangun jaringan selalu menjadi keuntungan.
Zodiak capricorn mungkin sedang meredakan serangkaian frustrasi dan kesulitan baru-baru ini. Jangan terlalu memusingkan diri dan luangkan waktu untuk bersantai. Hambatan akan teratasi dalam jangka panjang, jadi jangan terlalu memforsir diri.
Jika kesulitan mengendalikan agresi, cobalah mengendalikan emosi dan menyelesaikan masalah demi keuntungan bersama. Luangkan waktu khusus bersama teman dan keluarga untuk meredakan ketegangan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Kamis, 24 September 2026.
Sagitarius (22 November – 21 Desember)
Zodiak sagitarius mungkin akan disibukkan untuk mengatur persiapan pernikahan yang akan datang. Terkait karir, ambil langkah-langkah yang menetralisir upaya pesaing akan mencoba melemahkanmu.
Sementara itu, perubahan gaya hidup membuat masalah tekanan darah yang dialami mengalami perbaikan. Pada ranah keuangan, perbaiki kondisi keuanganmu dengan mengikuti kecepatan kerja yang padat.
Cinta Sagitarius
Sagitarius mungkin sangat sibuk untuk mengatur persiapan pernikahan yang akan datang. Jika masih lajang, sagitarius mungkin akan terlibat dalam persiapan pernikahan teman dekat.
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