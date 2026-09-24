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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 24 September 2026 | 23.10 WIB

Ramalan Zodiak Sagittarius Besok Jumat 25 September 2026: Kerja Keras Mulai Berbuah

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Sagittarius besok, Jumat 25 September 2026, membawa pesan agar tidak terlalu banyak mengatakan “ya” terhadap semua permintaan yang datang.

Sagittarius perlu menyadari bahwa menyediakan waktu untuk beristirahat sama pentingnya dengan menyelesaikan berbagai tanggung jawab yang sedang dihadapi.

Pengaruh Bulan di Aquarius juga menggambarkan hasil yang baik dari kerja keras, sehingga usaha yang selama ini dilakukan perlahan dapat menunjukkan perkembangan.

Di sisi lain, pertemuan dengan seseorang yang baru dapat membuat Sagittarius merasa sedikit ragu atau canggung pada awalnya.

Dalam pekerjaan, menjaga sikap tenang menjadi penting karena perbedaan pendapat atau perilaku orang lain tidak seharusnya memancing pertengkaran yang tidak diperlukan.

Kehidupan asmara juga membutuhkan perhatian lebih agar hubungan dengan pasangan tetap mendapatkan ruang di tengah kesibukan.

Sementara itu, rencana perjalanan bersama teman dapat menjadi pilihan menarik untuk mengurangi kepenatan sekaligus menciptakan pengalaman baru.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Sagittarius untuk Jumat, 25 September 2026.

Editor: Novia Tri Astuti
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